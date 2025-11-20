”În momentul de faţă, la Ministerul Sănătăţii nu există un asemenea act normativ care să taie 10% din salariile medicilor. Aşa cum am spus în ultima perioadă, în ultimele luni, lucrăm la o reaşezare şi la o eficientizare a sistemului de sănătate”, a declarat Alexandru Rogobete, după şedinţa de Guvern.

Ministrul Sănătății a ținut să precizeze faptul că s-au făcut reduceri de la concediile medicale, peste 300 de milioane în doar trei luni, ”prin controare multiple, dar şi printr-o înăsprire a legislaţiei cu privire la concediile medicale fictive”.

”Poate cel mai important proiect de reformă şi de reaşezare a sistemului, cel la care lucrăm acum, se referă la reclasificarea spitalelor, la regândirea modului şi a tarifelor de plată pentru gărzi pe trei categorii, garda la domicilu, garda de monitorizare şi garda de urgenţă, respectiv modificarea normativului de personal care nu o să mai ţină cont doar de numărul de paturi. Plata pe performanţă se va putea realiza doar în urma acestor modificări importante de reaşezare în sistem de care vă spun şi care nu s-au făcut de 25 de ani”, a mai declarat ministrul Sănătăţii.

Potrivit oficialului, odată cu introducerea mecanismului de plată pe performanţă, odată cu introducere a mecanismui de tarif diferenţiat în funcţie de tipul de gardă, în totalul general al fondului de salarii din Ministerul Sănătăţii o să apară modificări.

”Am cerut prudenţă, am cerut echilibru, pentru că sistemul de sănătate este sub o tensiune a resursei umane pe care o cunoaştem foarte bine. Foarte mulţi medici fac mai multe gărzi decât prevede normativul, pentru că resursa umană este indisponibilă, ori nu cred că este un moment oportun pentru a opera astfel de tăieri în sistemul de sănătate, dar reaşezarea lor şi corelarea cu plata pe performanţă vor aduce beneficii şi de-o parte şi de alta”, a mai declarat ministrul.

Reacția șefului de la Sănătate a venit după ce premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că în pachetul de reformă în administraţie, s-a prevăzut ca toate ministerele să aibă în vedere o reducere a cheltuielilor de până la 10% din anvelopa salarială, anul viitor, el arătând că unii pot să facă reduceri de personal, alţii să lucreze la sporuri sau la alte măsuri de reducere a cheltuielilor.