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Ministrul interimar al Sănătății demontează punct cu punct proiectul legii salarizării: „Așa nu se poate construi un sistem funcțional”

Cseke Atilla, ministru interimar al Sănătății

Cseke Atilla, ministru interimar al Sănătății

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 12:08

Ministrul interimar al Sănătății, Attila Cseke, demontează punct cu punct forma finală a proiectului legii salarizării, acuzând că documentul „lovește direct în sistemul medical” și că ministerul de resort n-a fost consultat asupra unor prevederi cu impact major. ă legea.

Attila Cseke a sisntetizat patru puncte unde consideră că proiectul legii salarizării este greșit și cum ar fi trebuit construit. Argumentele sale vizează atât modul de calcul al sumelor, cât și impactul asupra sectoarelor critice din sistemul medical.

  • Suma tranzitorie — Ministerul Sănătății susține că aceasta trebuie calculată ca diferență între noile grile și veniturile din iunie 2025, înainte de aplicarea „pachetului 1” de tăieri introduse de Ilie Bolojan, tăieri prevăzute de lege doar pentru o perioadă limitată.
    Cseke avertizează că impactul depășește 300 de milioane de lei, iar formula actuală nu reflectă realitatea din sistem.

  • Diminuarea salariilor în ambulatoriu și medicina legală — Ministrul critică includerea unor prevederi care reduc cu 15% salariul mediu brut în aceste două sectoare, subliniind că ele „nu au fost discutate cu MS și trebuie eliminate”.
    El atrage atenția că nu poți reduce salariile în zone unde deficitul de personal este deja major.

  • Plafonarea sporurilor — Articolele 7 și 10 din Anexa specifică II „trebuie reformulate complet”, deoarece limitează acordarea sporurilor la maximum 10% din personal.
    Cseke spune că această măsură va crea inechități grave, în special în sectoarele grele precum Ambulanță, UPU și ATI.

  • Lipsa sursei de finanțare

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