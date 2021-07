„Îmi pare rău din toata inima că domnului Cîțu îi adresez așa cuvinte frumoase, pe care nu le merită. Și aș putea să-i spun în loc de domnule Cîțu, as putea să-i spun „băi!”, aș putea să-i spun orice alte vorbe, dar noi, diaspora, suntem educați. Și vă spunem așa: domnule Cîțu, fiecare naș își are nașul și într-o zi veți plăti și nu știu unde vă veți ascunde, căci trebuie să aveți și dumneavoastră o casă, să locuiți undeva, trebuie să mai ieșiți din casă, furați cât puteți. Eu, de18 ani, zic... mai stau un pic, și am făcut 18 ani și a mai trecut un pic. Am un vis: să ajung acasă. Mă înțelegi? Din toată inima imi doresc, domnule, mai ajung acasă? Nu știu!”.