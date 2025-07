Mercedes-Benz C 400 vs C 300: Duelul rafinamentului pe patru roți (P)

COPIAZĂ LINK-UL Când trebuie să alegi între cele două, diferențele încep să devină evidente. Dacă îți dorești o mașină care să combine sportivitatea cu rafinamentul, trebuie să știi exact ce oferă fiecare model. Mercedes Benz C 300 atrage cu un echilibru bine dozat între confort, consum și performanță, fiind una dintre cele mai populare alegeri din gama C-Class. Pe de altă parte, Mercedes-Benz C 400 vine cu un plus de putere și rafinament, poziționându-se într-o zonă mai apropiată de modelele performante din gama AMG. Diferențe de motorizare și performanță: putere vs. echilibru Primul criteriu care merită analizat este motorul. Aici apar cele mai evidente diferențe între Mercedes Benz C 300 și Mercedes-Benz C 400. Mercedes Benz C 300: Motor turbo de 2.0 litri, 4 cilindri

Putere de aproximativ 258 CP

Cuplu generos de 400 Nm

Accelerație 0-100 km/h în jur de 6 secunde Mercedes-Benz C 400: Motor V6 biturbo de 3.0 litri

Putere de 333 CP

Cuplu impresionant de 480 Nm

Accelerație 0-100 km/h în doar 5 secunde C 400 este clar mai sportiv, cu o accelerație mai rapidă și o senzație de condus mai agresivă. C 300, în schimb, oferă o experiență plăcută, mai echilibrată, potrivită pentru oraș sau drumuri lungi, fără a sacrifica prea mult din performanță. Design exterior și diferențele de stil Ambele modele din gama Mercedes-Benz C-Class arată impecabil. Însă există mici diferențe care pot influența alegerea. Mercedes Benz C 300: Linie elegantă, curată, tipică seriei C

Jante standard mai mici, dar design sobru

Grilă frontală cu accente cromate clasice Mercedes-Benz C 400: Design mai sportiv, mai agresiv

Jante mai mari și accente mai dinamice

Elemente inspirate din gama AMG (dar fără a fi AMG) Chiar dacă ambele au ADN-ul Mercedes-Benz, C 400 are o prezență mai autoritară. Este genul de mașină care atrage atenția fără să fie ostentativă. Confort interior și tehnologie Interiorul este un element definitoriu pentru orice model premium. Atât C 300, cât și C 400 vin cu materiale de calitate și tehnologie de ultimă generație. Totuși, există diferențe. Mercedes Benz C 300 oferă: Tapițerie din piele sintetică (Artico) sau opțional naturală

Sistem MBUX cu ecran tactil generos

Navigație, conectivitate Apple CarPlay și Android Auto

Scaune confortabile, reglabile electric Mercedes-Benz C 400 adaugă: Tapițerie integrală din piele naturală

Sistem audio de înaltă fidelitate (ex. Burmester)

Suspensie adaptivă pentru confort sporit

Funcții avansate de iluminare ambientală și asistență la condus C 400 este orientat spre lux și rafinament absolut. C 300 rămâne foarte bine echipat, dar simți că este un model mai „corect”, fără extravaganțe. Comportament pe drum și transmisie Un alt aspect important: cum se simte fiecare la volan? Deși ambele modele folosesc transmisia automată 9G-Tronic, comportamentul rutier diferă. Mercedes Benz C 300: Direcție precisă, dar confortabilă

Suspensie optimizată pentru uz urban și drumuri lungi

Se simte mai ușoară și manevrabilă Mercedes-Benz C 400: Direcție mai fermă, sportivă

Transmisie care răspunde mai agresiv la accelerare

Se simte mai grea, dar mai stabilă la viteze mari Ambele sunt potrivite pentru șoferi care iubesc confortul, dar C 400 oferă o doză în plus de adrenalină. Consum de combustibil și costuri de întreținere Chiar dacă performanța este un criteriu important, în viața de zi cu zi contează și consumul. Iar aici diferențele devin practice. Mercedes Benz C 300 consumă: Aproximativ 6,5–7,5 litri/100 km (combinat)

Costuri de întreținere medii

Accesibilitate mai bună la piese și revizii Mercedes-Benz C 400 consumă: Aproximativ 8-9 litri/100 km (combinat)

Costuri mai mari la piese și asigurare

Reviziile pot fi mai scumpe, mai ales dacă are opțiuni suplimentare C 300 câștigă la capitolul eficiență și costuri. C 400 oferă mai multă putere, dar și responsabilități financiare pe măsură. Preț și valoare în timp Prețul este, de cele mai multe ori, factorul decisiv. Aici diferența dintre cele două modele este vizibilă. Câteva repere importante: Mercedes Benz C 300 are un preț de achiziție mai mic

Mercedes-Benz C 400 este semnificativ mai scump, mai ales dacă este bine echipat

Valoarea la revânzare este bună în ambele cazuri, dar C 300 se revinde mai ușor

C 400 este mai rar, deci poate fi mai dorit de colecționari sau pasionați Dacă vrei o investiție rațională, C 300 este opțiunea pragmatică. Dacă vrei un model care iese în evidență și este mai rar întâlnit, C 400 devine atractiv. Ce alegi între Mercedes-Benz C 400 și C 300? Alegerea între Mercedes-Benz C 400 și Mercedes Benz C 300 ține, în final, de stilul tău de viață. Ambele sunt mașini rafinate, premium, cu dotări excelente și o experiență de condus de nivel înalt. Recomandare pentru C 300: Recomandat pentru șoferi care fac drumuri lungi

Mai potrivit pentru oraș și trafic zilnic

Costuri mai mici de întreținere

Bun echilibru între confort și consum Recomandare pentru C 400: Perfect pentru cei care caută senzații mai puternice

Recomandat pentru condus sportiv și autostradă

Interior mai luxos, cu mai multe dotări premium

Se adresează pasionaților de performanță Indiferent de alegere, ambele modele îți vor oferi o experiență autentică Mercedes-Benz: rafinament, tehnologie și eleganță. Alegerea corectă este cea care se potrivește cel mai bine nevoilor tale și modului tău de a conduce.