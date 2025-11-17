Noile reguli stabilesc că refugiații vor trebui să aștepte douăzeci de ani înainte de a solicita rezidența permanentă, de patru ori mai mult decât în prezent. Autoritățile susțin că măsura este absolut necesară pentru gestionarea fluxului migrator.

Ministrul Muncii, Shabana Mahmood, a declarat pentru Sunday Times: „Nu veniți în această țară ca imigranți ilegali. Nu vă urcați pe o barcă”. Statutul de refugiat va fi redus de la cinci ani la 2,5 ani, iar titularii permiselor temporare vor fi evaluați periodic. Statul poate decide returnarea lor dacă consideră că țara de origine este sigură.

Inspirate din modelul danez

Londra a preluat elemente din sistemul Danemarcei, considerată una dintre cele mai stricte țări europene privind imigrația. În Danemarca, majoritatea cererilor de azil sunt respinse, iar rezidența permanentă poate fi obținută după opt ani, spre deosebire de douăzeci de ani în Marea Britanie. Permisele temporare și reevaluarea condițiilor din țara de origine reprezintă puncte comune, dar Londra introduce și criterii suplimentare pentru integrare.

Diferența între intrarea legală și cea ilegală

Cei care ajung în Regatul Unit prin căi ilegale, precum ambarcațiuni mici sau camioane, vor fi supuși perioadei maxime de douăzeci de ani. Migranții care sosesc legal vor putea solicita rezidența permanentă după zece ani. Guvernul a propus un mecanism de reducere a perioadei de așteptare pentru refugiații care se integrează activ și contribuie la viața socială, promovând astfel implicarea civică.

Migrația, o temă politică delicată

Problema migrației rămâne una dintre cele mai sensibile subiecte politice în Regatul Unit. Traversările ilegale ale Canalului Mânecii provoacă dezbateri de ani de zile. Mahmood a afirmat că migrația ilegală „ne sfâșie țara” și că guvernul are datoria să „unească oamenii”. În acest context, reguli mai stricte sunt văzute ca o soluție necesară pentru a răspunde așteptărilor publicului.

Tensiuni în cadrul Partidului Laburist

Planurile guvernului au provocat nemulțumiri în rândul membrilor Partidului Laburist. Aripa stângă critică reforma, iar deputata Nadia Whittome susține că guvernul adoptă „politici de extremă dreapta”. Alți membri avertizează că măsurile pot înăspri viața persoanelor vulnerabile. În același timp, susținătorii reformei spun că măsurile urmăresc echilibrul între fermitate și responsabilitate, cu scopul de a reconstrui încrederea publică.

Evaluarea impactului noilor reguli

Noile reguli privind azil vor fi aplicate gradual și vor fi însoțite de monitorizarea atentă a implementării. Autoritățile britanice au declarat că fiecare solicitare va fi tratată individual, luând în considerare situația personală și nivelul de integrare al fiecărui refugiat. Această abordare urmărește atât reducerea intrărilor ilegale, cât și menținerea unui cadru legal care să protejeze drepturile celor aflați în dificultate.

