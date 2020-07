Marcel Vela: ”Cel mai cumplit număr este cel al celor care nu mai sunt printre noi și al celor care suferă acum în secțiile ATI”

„Avem unitati mobile la Galati, Ploiești, Timișoara, a patra la IGSU este pregatitra sa intervina unde va fi nevoie acuta. Sunt judete care au un numar mare de cazuri si altele în care sunt într-o situatie mai buna. Pentru un echilibru pot fi tranferati medici unde exista o nevoie acuta de cadre medicale, iar in centrele universitare exista posibilitatea sa extindem capacitatea de ATI. Ati vazut ca sunt spitale mobile ale MApN, apoi cele 4 tir-uri care au fost achizitionate printr-un parteneriat public-privat. Am dovedit ca putem realiza lucruri necesare pe care sa le experimentam. Spitalul militar mobil va fi pus in functiune cat mai repede, era programat chiar in aceasta perioada sa facem acest lucru, dar fiind o zona de competenta a colegului de la MApN, care este in misiune externa, se va face in perioada urmatoare, peste cateva zile. Tehnic, nu doar in Timisoara, ci in toata tara exista aceasta organizare de a extinde capacitatea ATI, mobile, fixe, avem inca o varianta de a extinde prin constructii modulare in jurul spitalelor si nu in ultimul rand vom proceda la transferul bolnavilor in alte spitale pentru a fi tratati eficient. Sistemul este construit in asa fel incat fiecare bolnav sa fie tratatat”, a spus ministrul de Interne, sâmbătă, la Timișoara.

„Eu ma bazez foarte mult pe responsabilitate romanilor, cei care nu respecta regulile sunt destul de putini. Evident ca exista riscul, mai ales intr-o situatie delicata pe care unii au exploatat-o electoral, profitand de anumite interpretari cu privire la drepturile individului este, dupa cum vad la anumiti politicieni e mai important decat dreptul dvs de a va proteja sanatatea. Dreptul meu de a ma misca vad ca nu este analizat, cantarit cu dreptul meu de a fi sanatos. Aceasta situatie delicata a dus la o discutie polemica, in antiteza, cine si ce drepturi are, cum sunt ele analizate, cantarite, in comparatie cu celalalt, in asa fel incat sa protejam sanatatea populatiei. Cred ca este o datorie nobila a fiecarui politician sa salveze viata. Viata bate orice teorie si dilemele ce le au unii in cap. Dupa cum vedeti, astazi s-a integistrat un numar record de cazuri si ii rog pe acesti ‘cavaleri’ sa mearga la familiile care sunt intr-o situatie tragica si au pierdut pe cineva drag. Am discutat cu familia unui angajat din MAI si va rog sa ma credeti ca situatia este dramatica, acest virus exista, este un dusman care nu distinge intre barbati si femei, intre tineri si batrani, cu atta mai mult intre membri unui partid sau altul.

Sunt optimist si cred ca vom reusi, cred ca ratiunea va invinge, cred ca zona rationala va fi deasupra celei emotionale, cred ca interesul electoral va pali in fata interesului general, fiindca e pacat ca unii politicieni sa promoveze conspiratii doar pentru a cumula voturi. Ca facem teste multe, putine, cred ca cel mai cumplit numar este cel al celor care nu mai sunt printre noi si al celor care sufera acum in sectiile de ATI. Ii rog pe cei care contesta efortul guvernului, medicilor, sa ia legatura cu o familie care a trecut prin aceasta drama sau sa discute cu medicii”, a mai spus Marcel Vela.

„Guvernul a facut tot ce i-a stat in putinta pentru a controla acest virus. Aveti evolutia bolii, varfurile din aprilie – mai, atunci cand guvernul a avut capacitatea sa ia masuri, cand cetatenii au fost responsabili, platoul, evolutia, a fost intr-o zona de siguranta. Atunci cand contestatarii au venit cu fel de fel de argumente legislative, constitutionale si cand lumea a fost determinata sa nu mai respecte regulile… Care drept e mai important? Dreptul meu de a infecta sau dreptul de a avea cel mai scump dar: viata?”, a spus Marcel Vela la Timișoara.