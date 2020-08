Ludovic Orban anunță rezilierea contractului pentru furnizarea de măști persoanelor vulnerabile

Şeful Executivului a explicat că licitaţia a fost contestată de trei firme, atât la CNSC, cât şi în instanţă, contestaţiile au fost respinse şi ulterior s-a trecut la semnarea contractului-cadru, apoi a celui subsecvent cu câştigătorul.



"Câştigătorul licitaţiei avea obligaţia ca, în termen de cinci zile, să depună scrisoare de garanţie, urmând să înceapă cele şapte zile de derulare a contractului. Suntem în situaţia în care câştigătorul licitaţiei nu a depus în termenul de cinci zile, crezând că beneficiază de clauza de remediere care este inclusă în contractul respectiv. Săptămâna următoare, Ministerul Sănătăţii va lua o decizie care e foarte clară - rezilierea contractului în cazul în care luni nu vin cu măştile cei care au câştigat licitaţia şi trecerea la firma de pe locul 2 pentru a livra măştile prevăzute în contract. (...) Am convingerea că Ministerul Sănătăţii va finaliza licitaţia şi măştile vor ajunge la persoanele vulnerabile pentru care am prevăzut banii respectivi şi i-am alocat din Fondul de rezervă al Guvernului", a spus Orban, la finalul unei vizite de lucru în Gorj.



Pe de altă parte, el a reamintit despre faptul că obiectivul Guvernului este acela de a asigura cele mai bune condiţii pentru începerea anului şcolar, menţionând că Executivul va aloca 175 de milioane de euro din fonduri europene pentru decontarea cheltuielilor autorităţilor locale şi unităţilor şcolare pentru pregătirea anului şcolar.



"Obiectivul nostru este acela de a asigura cele mai bune condiţii pentru începerea anului şcolar şi, în mod evident, de a rezolva toate provocările care pot apărea odată cu începerea anului şcolar, astfel încât să reducem riscul de răspândire a virusului. (...) Ceea ce nu putem noi rezolva o vom face împreună cu autorităţile locale şi cu conducerea şcolilor. În acest sens, am avut în dezbaterea Guvernului ordonanţa de urgenţă prin care alocăm 175 de milioane de euro din fonduri europene pentru decontarea cheltuielilor autorităţilor locale şi unităţilor şcolare pentru pregătirea anului şcolar. Din toate discuţiile pe care le-am avut cu reprezentanţii autorităţilor locale, există o colaborare bună în acest sens şi e mai uşor pentru o primărie să cunoască nevoi specifice din comunitatea locală, legate de începerea anului şcolar, şi noi venim şi decontăm practic toate cheltuielile care sunt făcute de autorităţile locale şi de unităţile şcolare. Unele dintre cheltuieli vor fi făcute de Guvern, de Ministerul Educaţiei, de Ministerul Sănătăţii, alte cheltuieli vor fi făcute de autorităţile locale, alte cheltuieli vor fi făcute de unităţile şcolare", a spus Ludovic Orban.