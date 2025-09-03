Piramida lui Keops se mai numește și Marea Piramidă din Giza (Gizeh) și este singura minune, dintre Cele 7 Minuni ale Lumii Antice, care s-a păstrat până astăzi. Face parte alături de Piramida lui Kefren și de cea a lui Mikerinos din ansamblul celor 3 Mari Piramide de la Giza, aflat lângă Cairo, capitala Egiptului.
A fost construită la porunca celebrului faraon Keops, pentru a o folosi ca mormânt, în jurul anului 2.560 î.e.n.
Când a fost construită Piramida lui Keops avea 145.75 m, dar se estimează că a mai pierdut din înălțime de-a lungul vremii 8-10 m, fiind peste 43 de secole cea mai înaltă construcție din lume, până când a fost construit Turnul Eiffel.
Istoricul grec Herodot scrie că la construcția ei au lucrat echipe de câte 100.000 de oameni, timp de 20 de ani și că s-au folosit peste 2.000.000 de blocuri de piatră. În ciuda faptului că fiecare bloc cântărea peste 2 tone, impresionantă este precizia cu care au fost fixate, îmbinarea lor abia distingându-se cu ochiul liber. Iar cele de la bază sunt șlefuite și cântăresc 15 tone fiecare și cu greu poți strecura o foaie de hârtie între ele.
că este o adevărată bancă de date și că civilizația care a construit-o era una evoluată. Deținea cunoștințe temeinice de matematică, geofizică și astronomie: este situată pe paralela 30 de grade; distanța dintre Pământ și Soare este de 1 miliard de ori înălțimea piramidei; fețele piramidei sunt îndreptate fiecare câte un punct cardinal; diagonalele prelungite trec prin mijlocul tuturor continentelor, iar cele 2 diagonale ale pătratului bazei prelungite spre NE și NV reprezintă limita de răsărit și cea de apus ale Deltei Nilului.
sursa: Almanah Online