„Legile puterii” | Managerul Spitalului din Găești: În România s-au aruncat 87 de doze până acum. Am vrut o soluție să nu arunc. Nu am vaccinat alți oameni

Managerul Spitalului din Găești a anunțat marți seară, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, că nu a fost vaccinați alți oameni în afară de cei care fac parte din corpul medical, de la jandarmi, pompieri.

„Nu am reușit, pentru că nu a fost nevoie. A fost doar o idee care a fost, poate și din cauza mea, greșit interpretată. Problema mea a pornit de la faptul că eu trebuia să raportez dozele pe care trebuie să le arunc și am crezut că voi fi pus la colț, dacă voi arunca o doză. Și am vrut să nu o arunc. Și am vrut să găsesc o soluție. Nu am aruncat nicio doză. În România s-au aruncat 87 de doze până acum. Eu nu am aruncat niciuna și sper să nu ajung să arunc vreuna”, a declarat managerul Spitalului din Găești, Laurențiu Belușică, la „Legile Puterii”, potrivit Realitatea de Bucuresti.

Medicul spune că „singura variantă în care accept să arunc dozele este varianta în care cadrul medical care vaccinează scapă flaconul din mână și-l sparge. Este o chestie normală. Sau scapă o seringă pe jos care nu mai poate fi folosită. Asta se poate întâmpla. E ok”.

„Dar ca să arunc, să dizolv doză și să rămân cu ea neadministrată, cu asta nu pot să fiu de acord, indiferent de ce mi se spune. Nu pot să fiu de acord cu așa ceva. (…)

Un centru de vaccinare cum sunt eu (spitalul din Găești nu poate să rămână într-o zi decât cu maximum patru doze nefăcute, maximum patru. Deci, desface un flacon, face o doză și rămâne cu patru doze cu care nu știe ce să facă, atât. Ai spune că nu e mult, dar uite că, câte patru, câte patru, s-au adunat 87, ceea ce nu este foarte bine.

Patru doze, alea, am zis să nu apar acolo că nu le-am folosit. Hai să fac ceva cu ele. Ce să fac, ce să fac? Păi vaccinez pe cine vrea. Pe cine să vaccinez, dacă la doctori am terminat, asistenți am terminat, pompieri am terminat?!”, a mai explicat Laurențiu Belușică.

Declarațiile vin în contextul în care Realitatea PLUS a prezentat, în exclusivitate, situația de la Spitalul din Găești, unde se puteau programa la vaccinare și alte persoane în afară de cei care fac parte din personalul medical.

Decizia a aparținut managerului spitalului, care a precizat că pe bază de programare primește pe oricine dorește să se imunizeze, pentru a nu arunca doze de vaccin anti COVID-19.

După un control făcut de inspectorii Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița la Spitalul Municipal Găești, s-a constatat că toți cei imunizați acolo fac parte din categoria personalului medical.

