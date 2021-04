„Am probleme din 2019. Am fost la IOB (n.r. Institutul Oncologic București) și a trebuit să fac radioterapie cu chimioterapie concomitent. Radio am făcut la particular că a fost gratis, într-adevăr, plătit de stat, și chimioterapie la IOB. A fost un chin. Noaptea făceam radioterapie și ziua făceam chimioterapie. Ne țineau pe holuri. Stăteam pe brancardă, stăteam pe scăunele. (…) Eram nedormită. Și la particular, programarea o aveai la 1, la 2 noaptea, dar te chema ba la 3, ba la 4 și trebuia să stau până când primeam telefon să spună la ce oră să mă duc. Noapte de noapte, timp de 28 de nopți. Am reușit să fac patru ședințe și până la urmă a trebuit să mă operez. M-am operat tocmai în octombrie. Până atunci trebuia să mai fac un rând de citostatice, dar la IOB nu m-a mai primit și am făcut la particular. O fi gratis tratamentul, dar patul ca să stai să îți facă tratamentul costă 490 de lei pentru 4-5 ore. Dacă faci analizele în aceeași zi, mai plătești încă 200 de lei. Ajunge la 700 și ceva, 800 de lei o ședință. M-am împrumutat și m-a ajutat verișoara mea. Sunt datoare vândută. Statul nu ne ajută cu nimic. Am făcut 12 CT-uri (investigații computer tomograf) și analizele mi le-am plătit. Și vreau să vă spun că în 30 de ani de muncă, eu nu am avut concediu medical, nu am avut nicio intervenție chirurgicală, nici o pastilă nu am luat compensat până acum”, a relatat Nicoleta Coroș, o pacientă care suferă de cancer, potrivit realitateadebucuresti.net.

Ana, la rândul ei bolnavă de cancer, a fost forțată să facă un împrumut bancar ca să se poată trata în rețeaua de clinici private.

„Constituția României, în articolul 34, alin. 1 spune „Dreptul la sănătate este garantat”, deci dreptul la viață practic este garantat, ceea ce nu este adevărat. Am ajuns să mă tratez în privat în momentul în care am făcut 8 ședințe de chimioterapie la Institut (n.r. Oncologic București). Pot spune că am stat la parterul clădirii în ambulatoriu unde nu aveai loc să arunci un ac, cu toate că ne aflăm în perioadă de pandemie. Cu toate că asistenta coordonatoare țipa „Păstrați distanța!”. Pacientul nu avea cum să păstreze efectiv distanța. Și am ajuns să mă tratez în privat pentru că la stat te tratezi, dar nu te tratezi. Te tratezi spre cimitir, ăsta-i adevărul. Sunt costuri uriașe. Pentru un om cu o pensie minimă, pentru că nu ai vechimea, sau nu ai vârsta de pensionare cum este cazul meu primești o pensie minimă, o pomană minimă. Dacă o ședință de chimioterapie costă 1.100 de lei, la o pensie de 800 de lei… Gândiți-vă că sunt perioade cu două ședințe pe lună. (…) Nu e normal să spui că avem gratuitate. Nu, nu avem gratuitate, nu numai pacienții oncologici, ci toți din România,” a precizat Ana.

Petru Pohovnicu, din Piatra Neamț, a rămas văduv în urmă cu șase luni, pentru că nu s-a găsit un loc în spital pentru soția sa bolnavă de cancer.

„Nevasta mea a fost paralizată din cauza cancerului. Era foarte greu de transportat. Trebuia dusă în brațe. Am transportat-o cu mașina personală, nu am găsit o salvare. Am fost și în Bacău, Moinești și multe alte spitale. Dacă s-ar fi găsit un loc, probabil că era și astăzi în viață, dar ăsta e sistemul. Prioritar era COVID-ul. Pentru că nu mai suntem bolnavi de alte boli, decât de COVID. Am umblat prin multe spitale, dar a fost târziu,” a relatat Petru Pohovnicu.

Cezar Irimia a relatat chinurile bolnavilor din dubla sa calitate de pacient oncologic și președinte al Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer.