Un incident major a perturbat circulația pe Șoseaua București din municipiul Buzău, joi după-amiază, după ce o conductă de gaze a fost avariată accidental în timpul unor lucrări la rețeaua de apă.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău, solicitarea de intervenție a fost primită la ora 16:15. Pompierii au fost mobilizați de urgență pentru a gestiona riscul.

Măsuri de urgență și intervenție

La fața locului, s-au deplasat imediat echipaje ale ISU Buzău cu o autospecială de stingere, având ca prioritate asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

„Echipajele sunt prezente în zonă şi monitorizează permanent situaţia pentru a preveni orice pericol,” au precizat reprezentanții ISU Buzău.

De asemenea, au fost solicitați reprezentanții companiei de gaze care acționează pentru oprirea imediată a fluxului de gaz și repararea de urgență a conductei avariate.

Circulația rutieră, oprită temporar

Pentru garantarea siguranței participanților la trafic și a echipelor de intervenție, circulația rutieră a fost oprită temporar pe Șoseaua București.

Autoritățile au anunțat că traficul rutier va fi reluat doar după finalizarea completă a intervenției și remedierea totală a avariei la conducta de gaze.