Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a prezentat o analiză detaliată a contextului macroeconomic actual, subliniind echilibrul fragil pe care instituția trebuie să îl mențină între combaterea inflației și susținerea creșterii economice. Într-o perioadă marcată de volatilitate geopolitică, șeful băncii centrale a evidențiat progresele de convergență ale României din ultimele două decenii, avertizând totodată că vulnerabilitățile structurale rămân o provocare majoră pentru stabilitatea pe termen lung.

Reziliența în fața dezechilibrelor bugetare

Deși economia românească a demonstrat o capacitate notabilă de adaptare, Guvernatorul a punctat faptul că finanțele publice resimt presiunea unor cheltuieli ridicate moștenite din trecut. Creșterea economică a continuat, însă într-un ritm moderat, fiind susținută în principal de investiții și de o absorbție eficientă a fondurilor europene, pe fundalul unei piețe a muncii care rămâne robustă. Totuși, Isărescu a atras atenția asupra unor „vulnerabilități structurale” persistente, menționând deficitul de cont curent și sensibilitatea țării la condițiile de finanțare externă. În acest sens, calea către stabilitate trece inevitabil printr-o consolidare fiscală graduală și credibilă, dublată de reforme menite să crească productivitatea.

Inflația și amenințarea escaladării din Orientul Mijlociu

Traiectoria inflației, deși descendentă până vara trecută, a suferit inversări de trend cauzate de șocuri de ofertă, în special prin creșterea prețurilor la energie și a taxelor, măsuri generate chiar de necesitatea ajustării fiscale. Guvernatorul a subliniat că vigilența rămâne cuvântul de ordine, mai ales în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. O eventuală prelungire a acestuia ar putea avea un impact „sever” asupra economiei naționale, prin scumpirea energiei și creșterea aversiunii la risc pe piețele financiare internaționale. Isărescu a explicat că, într-un astfel de climat, încrederea consumatorilor devine fragilă, iar puterea de cumpărare se erodează, determinând populația să adopte un comportament de economisire precaută.

În acest mediu dominat de incertitudine, rolul Băncii Naționale nu este de a elimina complet riscurile, ci de a preveni transformarea acestora în instabilitate financiară. Guvernatorul a reafirmat angajamentul BNR de a menține o poziție fermă pentru ancorarea așteptărilor inflaționiste, folosind rezervele internaționale ca pe un tampon esențial și menținând stabilitatea cursului de schimb într-un regim flexibil. Deciziile de politică monetară sunt rezultatul unei analize riguroase a scenariilor de risc, BNR căutând permanent soluția optimă pentru a acționa împotriva inflației fără a restrânge excesiv activitatea economică sau a afecta standardele de creditare.

Coordonarea europeană și prudența pe termen lung

Privind către viitor, Mugur Isărescu a pus accent pe importanța coordonării la nivel european, într-un moment în care tensiunile geopolitice se intersectează direct cu politicile economice prin sancțiuni și măsuri comerciale. Guvernatorul a asigurat că Banca Națională va continua să acționeze cu profesionalism și independență, analizând cu atenție efectele secundare ale crizelor globale asupra stabilității interne. Mandatul instituției rămâne neschimbat: protejarea echilibrelor macroeconomice dincolo de fluctuațiile de moment, pentru a asigura o traiectorie de dezvoltare sustenabilă pentru România.