Înregistrările difuzate de televiziunea iraniană arătau întâlnirile diplomatice dintre reprezentanți ai mai multor state, însă aparițiile ministrului de externe al Finlandei și ale ministrului de externe al Suediei au fost modificate. Picioarele acestora au apărut blurate, într-o încercare evidentă de a le ascunde publicului.

Justificarea regimului de la Teheran

Autoritățile de la Teheran au explicat ulterior că această măsură a fost luată pentru a preveni eventualele „tentații” sau pentru a evita să „distragă” atenția bărbaților care urmăreau transmisiunea. Argumentul invocat a generat reacții de uimire și critici în Occident, unde imaginile au fost preluate și analizate pe larg.

Nedumerire și reacții în afara Iranului

Fotografiile cenzurate au circulat rapid în presa internațională și pe rețelele sociale, unde au fost întâmpinate cu ironii și critici. Mulți comentatori au considerat gestul ca fiind un nou exemplu al modului în care regimul de la Teheran aplică norme restrictive legate de apariția femeilor în spațiul public.

Un nou episod controversat

Deși nu este prima dată când televiziunea iraniană intervine asupra imaginilor care includ femei, situația de la ONU a atras atenția prin faptul că a vizat figuri de rang înalt din politica europeană, într-un cadru diplomatic internațional de maximă vizibilitate.

