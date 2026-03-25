„Toți au făcut asta. Vă reamintesc pe Radu Vasile când nu voia să plece din Guvern, dar pe Sorin Grindeanu, nu ai cum, când ajungi acolo îți faci o camarilă și nu pleci. Nu e exclus să negocieze Bolojan, dar că el știe că va pleca, se vede din gesturile lui agonice.", a spus Cristoiu.

Potrivit analistului Realitatea Plus, faptul că premierul a început să vorbească despre o posibilă alianță cu AUR este un indiciu clar că nu mai crede în stabilitatea poziției sale.

Cristoiu consideră că singura strategie în astfel de momente este plecarea voluntară, elegantă, pentru a menține un viitor politic: „E bine să nu pleci debarcat, este o regulă fundamentală, dacă mai vrei să mai ai destin ulterior”, a subliniat acesta, adăugând că Bolojan ar putea negocia discret „o poziție, eventual cea de președinte al Senatului”.

Ion Cristoiu, despre o alianță AUR-PNL: „Îi termină pe AUR, dacă se face alianță”

„Toți au făcut asta. Vă reamintesc pe Radu Vasile când nu voia să plece din Guvern, dar pe Sorin Grindeanu, nu ai cum, când ajungi acolo îți faci o camarilă și nu pleci. Nu e exclus să negocieze, dar că el știe că va pleca, se vede din gesturile lui agonice. În momentul în care, dacă observați la el, a început să vorbească de alianța cu AUR. Păi, asta este semnul că el n-a crezut. Până în ultimul moment nu crezi că te clatini. Și încearcă acum tot felul de mișcări, după părerea mea, dacă m-ar întreba, eu aș spune: "Gata, gata, e bine să nu pleci debarcat, este o regulă fundamentală, dacă mai vrei să mai ai destin ulterior." Adică, întotdeauna când vrei să pleci de undeva, și eu am plecat din multe locuri, trebuie să lași ideea că ai plecat tu și să te regrete. Bă, săracul a plecat. Deci, lași asta și, cum spuneți dumneavoastră, încerci să negociezi pe ascuns, dar fără declarații, o poziție, eventual cea de președinte al Senatului. Dar eu nu-l văd negociind, ați văzut dumneavoastră. Acum depinde, este, asta e un joc, este posibil ca PNL-ul să nu renunțe la el.

Păi, chiar greșește domnul Simion, de cât sunt speriați cei din sistem. E Bolojan care se îneacă. În primul rând, că îi termină pe AUR, dacă se face alianță, cum să intri la guvernare, cu PNL, hai, cu PSD mai merge.

Lăsând la o parte faptul că dacă m-ar întreba domnul George Simion, nici cu PSD n-aș intra, pentru că se va întâmpla în felul următor. Dacă intri în coaliție cu PSD, dar se spune că intră la guvernare, păi la mașinăria și la banditismul PSD, din AUR într-o lună nu mai rămâne nimic. Hai să luăm în calcul. Ei intră la guvernare, da? În primul rând, că le dă ministerele. După asta, nu uitați, mașinăria PSDistă din presă, da? Cum ar arăta un ministru AUR într-o guvernare PSD? Și cu premier PSDist, da? Păi cred că va fi ciuca bătăii din punctul acesta de vedere și ar pierde și acum. Mai degrabă rămân în opoziție și văd până la urmă dacă mai au șanse la următoarele alegeri.”, a declarat Ion Cristoiu la Realitatea PLUS.