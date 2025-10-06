Populația Sardiniei a scăzut în ultimele decenii, de la 1,64 milioane la 1,57 milioane locuitori. În unele comune, rata fertilității este aproape zero, iar tinerii aleg să plece spre alte regiuni cu perspective mai bune de angajare. Primărița din Baradili, Maria Anna Camedda, cel mai mic sat din Sardinia cu 76 de locuitori, a explicat situația: „Ultimul copil s-a născut aici acum zece ani”.

Stimulente generoase pentru familii și afaceri

Pentru a atrage locuitori noi, autoritățile oferă sprijin financiar considerabil. Un cuplu care se mută într-un sat cu mai puțin de 3.000 de locuitori, precum Baradili, poate primi până la 15.000 de euro pentru achiziția sau renovarea unei locuințe. În plus, pentru deschiderea unei afaceri care generează locuri de muncă locale se pot obține până la 20.000 de euro. Familiile primesc și o subvenție lunară de 600 de euro pentru primul copil, plus câte 400 de euro pentru fiecare copil următor până la vârsta de cinci ani.

Inițiative locale suplimentare

Unele comune au mers chiar mai departe. Ollolai, o localitate cu aproximativ 1.100 de locuitori, oferă case la preț simbolic, 1 euro, pentru cei care aleg să se stabilească aici. Astfel, autoritățile încearcă să transforme satele în comunități vii, cu locuințe ocupate și activitate economică locală.

Viața cotidiană în satele mici

În urmă cu trei decenii, Baradili și-a închis singura școală primară, unde cei 15 copii învățau împreună într-o singură clasă. În prezent, a fost implementat un sistem rotativ, iar copiii frecventează cursurile în trei comune diferite de-a lungul anului. Zona dispune și de facilități moderne: piscină, teren de fotbal, terenuri de tenis și padel, precum și un parc pentru rulote, pentru a face viața cotidiană mai atractivă pentru noii locuitori.

Un stimulent pentru tineri și antreprenori

Programul autorităților din Sardinia nu se adresează doar familiilor cu copii. Oricine dorește să deschidă o afacere locală care să creeze locuri de muncă poate beneficia de sprijin financiar. Astfel, insula combină frumusețea naturală cu oportunități reale de dezvoltare economică și locativă, încercând să oprească migrarea masivă a tinerilor.

Sardinia, un paradis cu recompense pentru mutare

Aceste măsuri transformă insula italiană într-un adevărat paradis pentru cei care caută un stil de viață diferit, dar și suport financiar consistent. Case renovate sau cumpărate cu sprijin, afaceri subvenționate și alocații pentru copii fac din Sardinia un punct atractiv pe harta oportunităților europene, atât pentru familii, cât și pentru antreprenori.

