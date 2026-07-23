Încep lucrările la blocul distrus de explozie în Rahova. PMB dă ordinul oficial, la 9 luni de la tragedie

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat, joi seară, emiterea ordinului de începere a lucrărilor pentru punerea în siguranță a blocului din cartierul Rahova, grav avariat de explozia din 17 octombrie 2025.
Decizia vine după finalizarea tuturor procedurilor birocratice, obținerea semnăturilor de la proprietari și permisiunea anchetatorilor de a intra pe șantier.
Pentru a contracara eventualele critici legate de durata procesului, oficialii PMB au subliniat că autoritățile au acționat constant. În paralel cu demersurile tehnice, municipalitatea a derulat un program de relocare pentru familiile evacuate, suportând integral costurile chiriilor pe piața liberă. Până în prezent, Primăria a plătit 115.000 de euro pentru cazarea a 43 de familii afectate de tragedie.
„Nu am stat! Am făcut tot ce a ţinut de noi încă din primul moment după ce a avut loc deflagraţia din blocul situat pe Calea Rahovei 317”, au declarat oficialii PMB.
Istoricul intervenției și pașii birocratici
Pentru a oferi transparență, municipalitatea a publicat o cronologie detaliată a acțiunilor întreprinse în cele nouă luni scurse de la deflagrație:
17-24 octombrie 2025: Imediat după tragedie, PMB a organizat un punct de comandă la Liceul „Dimitrie Bolintineanu” și a cazat de urgență zeci de persoane în hoteluri. Consiliul General a aprobat fonduri totale de 4 milioane de lei pentru sprijin, chirii și lucrări urgente, demarând totodată programul de relocare în apartamente.
Noiembrie 2025 - Februarie 2026: Eforturile de contractare au fost îngreunate de piață. Primele două proceduri de achiziție publică au eșuat din lipsă de ofertanți. La a treia încercare, din 13 februarie, s-a prezentat un singur constructor. Totodată, procesul a necesitat obținerea mandatului de la toți proprietarii imobilului, procedură finalizată pe 6 februarie.
Martie - Mai 2026: Primăria Sectorului 5 a eliberat autorizația de construire în regim de urgență pe 4 martie. După aprobarea bugetului PMB, pe 15 mai s-a semnat oficial contractul de execuție cu firma Apolodor. Primarul General, Ciprian Ciucu, și reprezentanții ISU s-au întâlnit cu locatarii pentru a le explica etapele de lucru.
Iunie - Iulie 2026: Avansul a fost temporar blocat în iunie de expertul judiciar, care a solicitat săpături suplimentare pentru anchetă. Ulterior, s-a refăcut conducta de gaze pe strada Vicina și s-au realizat branșamentele necesare pentru organizarea șantierului. Amplasamentul a fost predat constructorului pe 17 iulie, iar pe 22 iulie o echipă a filmat cu drona pentru finalizarea proiectului tehnic de punere în siguranță.
Contextul tragediei
Explozia produsă în dimineața zilei de 17 octombrie 2025 la blocul de opt etaje de pe Calea Rahovei a fost unul dintre cele mai grave incidente de acest fel din ultimii ani.
Deflagrația s-a soldat cu pierderea a trei vieți omenești și a dus la declararea imobilului drept pericol public. Inițial, experții Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) au luat în calcul inclusiv demolarea parțială a etajelor superioare, din cauza riscului major de colaps.