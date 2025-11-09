Pericolul de propagare a făcut ca intervenția rapidă a pompierilor să fie crucială pentru limitarea pagubelor.

Echipamente și echipe mobilizate de urgență

La fața locului au ajuns trei autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autoscară mecanică și un echipaj SMURD. Pompierii au acționat prompt pentru a localiza focarele și a stinge incendiul, în timp ce echipele de intervenție au verificat toate apartamentele din bloc pentru a se asigura că niciun locatar nu a rămas prins în capcana flăcărilor.

Zeci de persoane evacuate

Circa 20 de locatari s-au autoevacuat înainte ca echipajele să ajungă, iar alți aproximativ 20 au fost evacuați preventiv de către pompieri. Intervenția rapidă a împiedicat extinderea focului și a contribuit la protejarea vieților și bunurilor celor din bloc.

Acțiuni în desfășurare și anchetă ulterioară

În prezent, echipele lucrează pentru lichidarea ultimelor focare și pentru înlăturarea efectelor incendiului. Ulterior, pompierii vor efectua o anchetă pentru a stabili cauzele care au dus la izbucnirea focului și pentru a evalua pagubele produse.

