Bătrână de 76 de ani, salvată din flăcări de polițiști. Casa femeii, incendiată intenționat/ Foto: IPJ Neamț
O femeie în vârstă de 76 de ani, din Vatra Dornei, a fost salvată de polițiști după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări. Ancheta preliminară arată că focul ar fi fost pus chiar de nepotul femeii.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au fost sesizați, printr-un apel venit din Vatra Dornei, de o tânără care anunța că bunica sa, în vârstă de 76 de ani, se află într-un imobil cuprins de flăcări.

"Au intrat în casa cuprinsă de incendiu, au scos femeia afară în siguranță și au identificat autorul, un nepot al victimei, care se afla încă în apropierea locuinței. Tânărul a fost imediat imobilizat și încătușat, fiind dus în custodia poliției", a precizat IPJ Neamț.

Conform sursei citate, femeia se află acum în afara oricărui pericol.

"La scurt timp, echipajele de pompieri ajunse la fața locului au lichidat incendiul, împiedicând extinderea acestuia", a mai precizat Poliția