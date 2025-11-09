Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au fost sesizați, printr-un apel venit din Vatra Dornei, de o tânără care anunța că bunica sa, în vârstă de 76 de ani, se află într-un imobil cuprins de flăcări.

"Au intrat în casa cuprinsă de incendiu, au scos femeia afară în siguranță și au identificat autorul, un nepot al victimei, care se afla încă în apropierea locuinței. Tânărul a fost imediat imobilizat și încătușat, fiind dus în custodia poliției", a precizat IPJ Neamț.

Conform sursei citate, femeia se află acum în afara oricărui pericol.

"La scurt timp, echipajele de pompieri ajunse la fața locului au lichidat incendiul, împiedicând extinderea acestuia", a mai precizat Poliția