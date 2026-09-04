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Social· 2 min citire
Incendiu puternic la o casă din Arad. O minoră a avut nevoie de îngrijiri după ce a inhalat fum
Pompieri
Un incendiu de proporții a izbucnit, în noaptea de joi spre vineri, la o locuință din municipiul Arad. Focul a cuprins acoperișul imobilului, terasa și mai multe camere, iar o minoră a primit îngrijiri medicale după ce a inhalat fum.
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