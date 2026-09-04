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Incendiu puternic la o casă din Arad. O minoră a avut nevoie de îngrijiri după ce a inhalat fum

Pompieri

Pompieri

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 09:42

Un incendiu de proporții a izbucnit, în noaptea de joi spre vineri, la o locuință din municipiul Arad. Focul a cuprins acoperișul imobilului, terasa și mai multe camere, iar o minoră a primit îngrijiri medicale după ce a inhalat fum.

Apelul la 112 a fost făcut vineri, în jurul orei 03:45. La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau intens la acoperișul casei, pe terasă și în trei încăperi ale locuinței.

Pompierii arădeni au mobilizat patru autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenții și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD, precum și un echipaj de primă intervenție și comandă. Operațiunea de stingere a durat aproximativ două ore.

Minoră intoxicată cu fum

O minoră a fost evaluată de echipajul medical după ce a inhalat fum. Aceasta a primit îngrijiri la fața locului, însă nu a necesitat transportul la spital, potrivit autorităților.

În urma primelor verificări, cauza probabilă a incendiului este un scurtcircuit electric. Casa a fost afectată în mare măsură de incendiu.

Recomandări pentru prevenirea incendiilor

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arad le reamintește oamenilor câteva reguli importante pentru evitarea incidentelor provocate de instalațiile electrice:

  • Nu folosiți aparate, cabluri, prize, întrerupătoare sau siguranțe electrice deteriorate ori improvizate.

  • Nu lăsați nesupravegheate aparatele electrice aflate în funcțiune, precum fierul de călcat, radiatorul, reșoul, televizorul sau lămpile.

  • Utilizați electrocasnicele conform indicațiilor transmise de producător.

  • Verificați periodic cablurile de alimentare și înlocuiți-le atunci când prezintă urme de uzură.

  • Evitați conectarea prea multor aparate la aceeași priză sau prelungitor.

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