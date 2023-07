Potrivit unor martori, după ce trenul a trecut, persoana respectivă s-a ridicat și a fugit. "La acest moment nu a fost găsită persoana care a intrat în calea de rulare la Eroii Revoluției", a confirmat și Metrorex.

UPDATE 17:50 - Circulația trenurilor a fost reluată potrivit orarului.

UPDATE 17:45: Circulația trenurilor a fost reorganizată în sistem pendulă între Piața Sudului și Tineretului pe un singur fir. Personalul Metrorex împreună cu organele abilitate verifică în continuare calea de rulare pentru a se asigura că nicio o persoană nu se află în această arie și nu este pusă în pericol.

Revenim cu detalii referitoare la reluarea circulației în condiții normale.

COMUNICATUL INIȚIAL 17:20

Metrorex informeaza ca astazi, 17.06.2023, in jurul orei 16:47, în statia de metrou Eroii Revoluției, un calator a cazut in calea de rulare, posibila tentativa de suicid. In acest moment circulatia trenurilor se reorganizează.

Personalul Metrorex a anuntat SMURD pentru interventie. Conform procedurilor interne, organele abilitate impreuna cu Metrorex vor deschide o ancheta de cercetare pentru a se stabili imprejurarile in care s-a produs evenimentul.

Vom reveni cu detalii referitoare la circulatia trenurilor.