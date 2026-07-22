Grindina și furtuna au făcut prăpăd în Craiova

Publicat 22 iul. 2026, 07:00 Actualizat 22 iul. 2026, 07:03

O furtună puternică, însoțită de grindină de mari dimensiuni, a provocat pagube importante în Craiova. Mai multe autoturisme au fost avariate după ce bucăți mari de gheață au spart parbrize și au deteriorat caroserii.

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