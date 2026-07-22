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Grindina și furtuna au făcut prăpăd în Craiova

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Scris deRealitatea.NET
Publicat22 iul. 2026, 07:00
Actualizat22 iul. 2026, 07:03

O furtună puternică, însoțită de grindină de mari dimensiuni, a provocat pagube importante în Craiova. Mai multe autoturisme au fost avariate după ce bucăți mari de gheață au spart parbrize și au deteriorat caroserii.

Ploile torențiale au inundat mai multe străzi, iar pompierii au intervenit pentru evacuarea apei și îndepărtarea copacilor doborâți de vânt. Rafalele puternice au smuls și acoperișuri în mai multe zone ale orașului.

Din cauza vremii severe, circulația tramvaielor a fost suspendată temporar, iar locuitorii au primit mesaje RO-Alert prin care au fost îndemnați să se adăpostească și să evite deplasările până la încetarea fenomenelor meteo periculoase.

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