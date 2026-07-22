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Social· 1 min citire
Grindina și furtuna au făcut prăpăd în Craiova
Publicat22 iul. 2026, 07:00
Actualizat22 iul. 2026, 07:03
O furtună puternică, însoțită de grindină de mari dimensiuni, a provocat pagube importante în Craiova. Mai multe autoturisme au fost avariate după ce bucăți mari de gheață au spart parbrize și au deteriorat caroserii.
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