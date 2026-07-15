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Politica· 2 min citire
Grindeanu, atac dur la adresa lui Bolojan: „Cum să ceri sesiune extraordinară dacă nu ai depus niciun proiect?!”
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan (Inquam Photos)
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, lansează un nou atac la adresa premierului demis Ilie Bolojan, acuzându-l de „ipocrizie politică” și de blocarea proiectelor din PNRR. Într-o postare pe Facebook, social-democratul afirmă că PNL și USR acuză PSD că ar bloca accesarea findurilor din PNRR, când de fapt cele două partide fac acest lucru.
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