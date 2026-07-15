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Politica· 2 min citire

Grindeanu, atac dur la adresa lui Bolojan: „Cum să ceri sesiune extraordinară dacă nu ai depus niciun proiect?!”

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan (Inquam Photos)

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan (Inquam Photos)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 12:36

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, lansează un nou atac la adresa premierului demis Ilie Bolojan, acuzându-l de „ipocrizie politică” și de blocarea proiectelor din PNRR. Într-o postare pe Facebook, social-democratul afirmă că PNL și USR acuză PSD că ar bloca accesarea findurilor din PNRR, când de fapt cele două partide fac acest lucru.

A mai trecut o zi. Am verificat acum în tot aparatul administrativ al Camerei Deputaților. Parlamentarii puterii nu au depus NICIUN proiect de lege privind restanțele din PNRR. Cum se poate convoca sesiune extraordinară dacă nu avem niciun proiect depus?!, a scris Grindeanu.

Social-democratul subliniază că, odată cu demiterea Guvernului, Executivul nu mai poate trimite inițiative legislative, iar responsabilitatea revine exclusiv parlamentarilor PNL și USR.

Cum Guvernul demis nu mai poate depune inițiative la Parlament, era de datoria aleșilor PNL și USR să facă acest lucru. Nu au făcut-o! Cine blochează miliardele de euro pentru România?!

Grindeanu reamintește că, în ultima zi de sesiune, Camera Deputaților a adoptat patru legi esențiale în 24 de ore, în timp ce Senatul – condus de dreapta – a respins două proiecte importante.

La Camera Deputaților am trecut deja 4 legi vitale în 24 de ore, în ultima zi de sesiune parlamentară, în timp ce Senatul condus de dreapta a dormit pe el și a picat alte două proiecte. Propagandei bolojeniste iar o să i-o ia algoritmul razna, dar ce anume blochează PSD dacă premierul demis, Pîslaru și toți țuțerii lor n-au reușit să finalizeze niciunul dintre proiectele restante?!

La final, liderul PSD lansează un avertisment privind situația economică, citând cele mai recente date statisticie oficiale. „INS ne anunță că salariul mediu SCADE de la o lună la alta, în timp ce inflația este la peste 10%. Go, Bolo!”

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