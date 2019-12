Gigi Becali vrea să se mute din țară. Care este motivul?

La propunerea familiei, finanțatorul FCSB spune că se gândește să plece În Grecia, pentru că acolo legile nu sunt atât de aspre și ar putea scăpa ușor de închisoare.

Becali mărturisește chiar și că a mers să se intereseze de modul în care poate obține cetățenia.

Potrivit procurorilor DNA, Gigi Becali si nepotul sau, Vasile Geambazi, au fost puși sub acuzare pentru spălare de bani într-un dosar ce vizează o afacere imobiliară cu un teren supraevaluat.

„Am avut niște probleme și văd că încă le am, mi-a zis și familia, hai să ne mutăm din țara asta! Păi, dacă nu pot să-mi protejez familia... M-am dus în Grecia, m-am interesat, o să-mi iau cetățenie. Și eu, și toată familia! [...]Eu am făcut pușcărie și nu mai vreau să fac! Adică să am nepoți și eu să stau la pușcărie că vrea un procuror! E prejudiciu? Bine, mă, plătesc prejudiciu și fac pușcărie în Grecia! În Grecia se pune o brățară, nu faci pușcărie! Acolo faci pușcărie doar dacă dai în cap, omori.” a spus Becali la România TV.