Gheorghe Falca, operat de cancer

Europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă, fost al doilea cel mai longeviv primar al municipiului Arad, a declarat într-un mesaj pe contul său de Facebook că în cursul lunii aprilie 2019 a fost diagnosticat, iar apoi operat de cancer.

Gheorghe Falcă a făcut declarația în cadrul unui mesaj în care militează pentru diagnosticarea cât mai rapidă a cancerului și începerea tratamentului cât mai repede. Falcă vorbește și despre faptul că Partidul Popular European dorește ca Uniunea să aloce mai mulți bani pentru diagnosticarea timpurie a cancerului.

De altfel, alături de mesaj, Gheorghe Falcă a postat o fotogeafie în care apare promovează lupta împotriva cancerului.

Fiecare zi, fiecare oră și fiecare clipă câștigată în lupta cu cancerul înseamnă tot atâtea șanse și speranțe de vindecare. Cu cât diagnosticul e pus mai devreme, cu atât mai repede începe bătălia pentru a rămâne împreună cu cei dragi. Ei, copiii noștri, familia, prietenii, ne țin în viață și ne redau puterile prin speranța și rugăciunile lor. Am înțeles asta în aprilie 2019, când am fost diagnosticat, iar apoi operat de cancer.

PPE dorește ca Uniunea să aloce mai mulți bani pentru diagnosticarea timpurie a cancerului. Știu ce șansă uriașă poate oferi unui bolnav un diagnostic timpuriu și corect. Nu doar ca europarlamentar, ci și ca om, ca unul care am trecut prin această dramă și ca bun creștin, susțin acest demers. E o mână întinsă aproapelui nostru, un ajutor care îl poate salva de la multă suferință”.