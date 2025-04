„Avem nevoie de orice republican, dar nu oameni precum ambasadoarea SUA la București, Katheleen Kavalec, care a încercat să împiedice o întâlnire politică între apropiații lui Trump și politicienii români. Cred că mesajele Administrației Trump au fost clare pentru susținerea democrației în România. S-a văzut ce a transmis public doamna congresman de Florida. Statele Unite sunt singura țara din lumea liberă care susține românii. Așa că, cei care nu voiau să ne întâlnim, au eșuat în tentativa de manipulare, eu ca președinte și reprezentant al mișcării suveraniste va spun că România va reveni la democrație, iar asta înseamnă readucerea lui Călin Georgescu în fruntea țării. Am vorbit despre anularea turulului 2 și anularea alegrilor cu partea republicană. Această delegație avea alte planuri, dar Bolojan a vrut să se folosească de această vizită ca să arate că ei au relații cu SUA. În interviul dat lui Tucker Carlson s-a văzut că domnul Calin e omul acceptat de americani în fruntea statului. Eu doar respect voința poporului român pentru a-l aduce pe Calin în fruntea țării. Am fost atacat că le-am spus republicanilor despre atacurile asupra democrației și despre cum Ponta devine suveranist. Toți ceilalți contracandidați susțin lovitura de stat din 6 decembrie. E timpul să spunem adevărul. Parlamentarii SUA au aflat din gura mea adevărul. Aceasta a fost sarcina mea, alături de Anamaria Gavrilă. Ana Luna congresmen din SUA va vorbi despre cum vectorii de opinie sunt interziși pe TikTok, care, mai nou, face ce ordonă rețeaua globalistă. A trebuit să intervină Brian Brown pentru ca republicanii să se întâlnească cu noi și să le povestim adevărul. Avem slugarnici cu suflete de trădători în România, ei au dat ordinul acestei lovituri de stat, cu comandă de la Uniunea Europeană. Până după Paște domnul Georgescu nu va mai avea apariții publice”, a declarat George Simion la Realitatea Plus.