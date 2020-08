Gabriela Firea, la Congresul PSD: „Părinții din România nu trebuie transformați în vinovați”

Gabriela Firea: „Toți părinții din România se transformă în vinovați, pentru că vom fi nevoiți să semnăm o declarație pe proprie răspundere pentru a ne trimite copiii la școală. Asta poate avea și implicații juridice. Părinții din România nu trebuie transformați în vinovați. Ce știe Guvernul și noi nu știm? Ce se va întâmpla cu începutul școlii peste trei săptămâni? Noi, cei din PSD, trebuie să fim cei care trebuie să fim aproape de oameni în această perioadă. Guvernul nu a fost alături de români în această perioadă. S-a instaurat dictatura. Noi din administrația locală am dus greul. Noi am fost secătuiți de resurse, nu au fost decontate de guvern niciun fel de sume. Unde sunt banii? Trebuie bani pentru baronii galbeni. De alte culori, nu am văzut.”