”Am convocat BPN. Urmează rectificarea bugetară.

Am discutat strategia pentru perioada următoare pentru că intrăm în linie dreaptă pentru congresul din 25 septembrie.

Toate procedurile au fost respectate. Nu a fost doar un SMS, am vorbit și față în față cu domnul Orban.

Mâine vom demonstra că avem majoritatea necesară pentru convocarea BPN”, a spus Cîțu marți seară, după întâlnirea de la Vila Lac la care au participat susținătorii săi.

Premierul a mai anunțat că își va depune candidatura pentru șefia PNL în weekend. Acesta a adăugat că moțiunea se numește ”România liberală”.

Întrebat dacă s-a discutat și despre scandalul privind condamnarea sa în SUA, Cîțu a răspuns:

”Sunt un om politic pe picioarele mele, dar e bine că a venit și susținerea colegilor mei. Nu au niciun reproș”.

Șeful Guvernului a subliniat că guvernarea nu a fost afectată de campania internă din PNL.

”I-am asigurat pe români că această competiție internă nu va afecta guvernarea. Astăzi am avut confirmarea, au venit cifrele care au arătat că în trimestrul al doilea, când am avut campanie, creșterea economică a fost de 13%.

Livrăm ce am promis că facem: o creștere economică bazată pe investiții, nu pe consum”, a mai spus Cîțu.