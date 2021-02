„Economia României, performanța care SPULBERA estimările apocaliptice!

În trimestrul IV din 2020 economia României a crescut cu 5.3%!!! O performanță fantastică. Cea mai RAPIDA revenire a economiei din istorie.

Am promis. Am făcut. Am avut dreptate. Revenirea economiei in V, o certitudine!

În 2020, economia României, alături de cea globală, a fost lovită de cea mai mare criză din ultima sută de ani. Cu toate acestea, s-a contractat cu DOAR 3.9%.

Am luat cele mai bune măsuri din punct de vedere economic și am spulberat TOATE estimările apocaliptice.

Împreună am reușit să redresăm economia și să avem acest rezultat.

România a PERFORMAT în 2020 cu 5% mai bine decât estimarile inițiale și în medie cu 2.5% mai bine decât TOATE estimările publicate de instituțiile internaționale, CE, agențiile de rating și instituțiile financiare.

Nu ne oprim aici. Anul acesta este anul REFORMELOR si al INVESTIȚIILOR.