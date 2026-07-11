Advertising
Advertising
Locale· 2 min citire
Femeie din Buzău, moartă după ce s-a înecat cu un covrig, în timp ce se afla în mașină cu soțul ei
Ambulanta
O femeie de 64 de ani a murit după ce s-a înecat cu o bucată de covrig, în timp ce se afla în mașină alături de soțul ei. Tragedia s-a petrecut vineri, pe strada Căpșunelor din municipiul Buzău. Victima, domiciliată în Mărăcineni, a murit asfixiată, deși mai multe persoane au încercat să îi acorde primul ajutor.
Citește și
- 18:47Incendiu de vegetație în Vaslui: focul a ars 500 de metri pătrați și s-a apropiat periculos de o casă
- 18:36Petrecere aniversară transformată în coșmar în Mureș. Atacatori cu bâtă de baseball și topor au rănit trei oameni
- 17:36Alertă în Sectorul 4! Un bărbat înarmat cu un cuțit amenința că își ia zilele. Mama și fratele lui, în apartament
- 16:15Cabană făcută scrum în Hunedoara. Pompierii au mers pe jos un kilometru ca să ajungă la incendiu
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News