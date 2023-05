Veniturile din taxe și impozite cresc an de an datorită schimbărilor în activitatea economică, legate de ocuparea forței de muncă, vânzările de bunuri și servicii, precum și modificările legislației fiscale (ratele impozitelor, baza de impozitare, scutiri etc.). Toate acestea au un impact asupra bugetului de cheltuieli al statului.