Într-un comunicat de presă, asociația "COVID-19 Bereaved Families for Justice UK" l-a criticat direct pe fostul premier conservator, considerând că acțiunile sale din timpul pandemiei au reprezentat "una dintre cele mai grave trădări a poporului britanic din istoria modernă".



Fostul prim-ministru britanic "trebuie să fie tras la răspundere", afirmă textul de vineri, adăugând că Boris Johnson, care a fost și primar al Londrei, nu ar mai trebui să dețină "niciun rol în viața publică".



Familiile victimelor solicită "suprimarea tuturor privilegiilor" asociate cu fostele sale funcții, inclusiv a indemnizațiilor de prim-ministru și a locului său ocupat în cadrul venerabilului Privy Council, un grup de consilieri ai monarhului britanic, alcătuit în principal din foști miniștri.



"Este intolerabil ca familii îndoliate să fie nevoite să subvenționeze stilul de viață al unui om ale cărui decizii au condus la moartea rudelor noastre", au adăugat petenții.

Guvernul britanic prevede o indemnizație plătită pe viață, care poate să ajungă până la 115.000 de lire sterline pe an (130.000 de euro pe an), pentru foștii săi prim-miniștri. Aceștia pot să pretindă, de asemenea, o alocație pentru plata utilităților publice și o pensie.



În concluziile sale dezvăluite joi, ancheta publică din Regatul Unit a considerat că unele dintre cele 226.000 de decese asociate cu pandemia de COVID-19 în această țară, unul dintre cele mai grave bilanțuri din Europa, ar fi putut fi evitate dacă Executivul britanic "ar fi luat în serios" amenințarea reprezentată de coronavirusul SARS-CoV-2, scrie Agerpres.



Ancheta a evidențiat în mod clar responsabilitatea Guvernului condus de Boris Johnson, acuzat că a fost prea "optimist" la începutul anului 2020. Și a adăugat că propriul comportament al fostului premier "a subminat mesajul serios pe care el ar fi trebuit să îl transmită populației".



Familiile victimelor au anunțat, de asemenea, că analizează "toate posibilitățile oferite de lege pentru a-l trage la răspundere pe Boris Johnson, în mod personal, pentru acțiunile sale din timpul pandemiei".



"Justiție pentru cei pe care i-am pierdut înseamnă consecințe reale pentru cei care i-au abandonat, iar noi nu ne vom opri până când nu se va face dreptate", au adăugat membrii asociației.

