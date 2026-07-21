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Evoluția Autostrăzii Moldova. Transformarea impresionantă a Lotului 2 din A7, surprinsă din aer -VIDEO
FOTO: Captură DRDP Buzău
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău a publicat marți o serie de imagini cu evoluția lucrărilor de pe Autostrada Moldovei A7, surprinzând transformarea spectaculoasă a primului lot intrat în executie în urmă cu patru ani. Este vorba despre Lotul 2 Mizil – Pietroasele, cu o lungime de 28,36 de km, parte a tronsonului Ploiești-Buzău, deschis oficial circulației în octombrie 2025.
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