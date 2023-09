Un tronson al străzii Democrației și câteva dintre arterele învecinate au fost blocate de polițiști și jandarmi, după ce s-au tras focuri de armă în timpul unei răfuieli între două familii de romi.

Scandalul s-a produs în zona locuinței lui Ion Mantu, zis Ion Argintaru. Totul ar fi pornit de la fiica interlopului, căsătorită recent cu un tânăr de aceeași etnie, a cărui familie locuiește într-un alt cartier al orașului.

Spiritele s-au încins atunci când tânăra soție ar fi fugit de la casa soțului și ar fi revenit la locuința părinților. Rudele soțului părăsit au mers, la orele amiezii, să-și ia soția acasă, cu forța.

Pentru a le face față atacatorilor, unul dintre membrii clanului Argintaru a tras mai multe focuri de armă neletală. Cu câteva minute înainte de acest incident, un echipaj de la Salvare sosise în vila interlopilor pentru a-i acorda primul ajutor lui Ion Argintaru.

Atunci când au auzit împușcăturile, medicul, asistentul și șoferul ambulanței s-au speriat și au sărit pe fereastră.

„Când a auzit agitație afară, persoana care era consultată și monitorizată și-a smuls electrozii care erau deja montați și a ieșit în curte. La scurt timp, s-au auzit împușcături de armă iar noi, fiind în casă, izolați, am intrat în panică și am văzut un geam deschis, am sărit și am fugit”, ne-a declarat Adrian Ralea, asistent SAJ Buzău.

Criminaliștii au intrat în locuința interlopului Ion Argintaru pentru a strânge indicii importante în anchetă. Ancheta este în derulare la ora transmiterii acestei știri, iar forțe ale Poliției și Jandarmeriei sunt mobilizate în tot orașul, pentru a-l prinde pe tânărul de la care ar fi pornit scandalul, potrivit stiridebuzau.ro