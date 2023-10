Se vorbeste tot mai des despre utilizarea apei alcaline in dieta obisnuita, intrucat incetineste procesul de imbatranire si previne boli cronice. E important de retinut ca are si potentialul de a produce efecte secundare.

Ce este apa alcalină

Alcalin se refera la nivelul pH-ului apei. Acesta reprezinta un numar care masoara aciditatea sau alcalinitatea unei substante pe o scara de la 0 la 14. Spre exemplu, daca o substanta are pH1, aceasta este foarte acida. In schimb, daca are pH13 este una foarte alcalina.

Cea mai mare parte a apei potabile, atat cea de la robinet, cat si cea imbuteliata, are un pH neutru, in general pH7, deci nu este nici acida, nici alcalina. Apa alcalina, in schimb, are de obicei pH9.

In comert exista atat apa alcalina, cat si aparate care, printr-un proces chimic ionizeaza apa, adica ii creste alcalinitatea.

Beneficiile apei alcaline

Reduce acidul gastric. Prezenta acidului clorhidric in stomac este necesara. Stresul, consumul de alcool si fumatul, dar si anumite alimente determina mucoasa stomacului sa secrete un surplus de acid clorhidric. Sfincterul esofagian inferior si sfincterul piloric sunt sensibile la pH.

De aceea, in cazul surplusului, acidul se ridica in esofag, ajungand chiar in gat sau in gura. Este vorba despre refluxul de acid gastric.

Medicamentele care reduc aciditatea pot fi inlocuite in acest caz cu consumul de apa alcalina, care neutralizeaza acizii din stomac.

E un puternic antioxidant. Apa alcalina are proprietatea de a neutraliza radicalii liberi, cei care conduc adesea la aparitia cancerului. Ea ajuta celulele canceroase sa obtina mai mult oxigen, incetinind astfel dezvoltarea si extinderea acestora.

Previne imbatranirea. Consumul de apa alcalina neutralizeaza aciditatea si indeparteaza reziduurile acide din celule si tesuturi.