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Politica· 1 min citire
Dragoș Pîslaru continuă atacurile la adresa DIICOT: Procurorii trebuie să își facă datoria și să probeze vinovăția oamenilor
Dragoș Pîslaru
Publicat16 iul. 2026, 12:18
SursăRealitatea PLUS
Culmea tupeului: ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, continuă atacurile la adresa procurorilor DIICOT. Într-o nouă postare pe Facebook, Pîslaru le spune procurorilor care instrumentează dosarul azilului ilegal din Bihor cum să-și facă treaba.
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