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Politica· 1 min citire

Dragoș Pîslaru continuă atacurile la adresa DIICOT: Procurorii trebuie să își facă datoria și să probeze vinovăția oamenilor

Dragoș Pîslaru

Dragoș Pîslaru

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iul. 2026, 12:18
SursăRealitatea PLUS

Culmea tupeului: ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, continuă atacurile la adresa procurorilor DIICOT. Într-o nouă postare pe Facebook, Pîslaru le spune procurorilor care instrumentează dosarul azilului ilegal din Bihor cum să-și facă treaba.

„Procurorii trebuie să își facă datoria și să probeze vinovăția oamenilor despre care susțin că au încălcat legea”, afirmă Pîslaru criticând procurorii, după ce anterior se arătase nemulțumit că nu a fost informat în prealabil de perchezițiile pe care oamenii legii le-au făcut la azilul ilegal al lui Pașca.

,,În general apreciez umorul și în alte condiții ar fi putut fi ceva amuzant", mai spune ministrul interimar al Muncii.

Asta după ce ministrul lui Bolojan a fost luat peste picior într-o postare oficială a DIICOT prin care procurorii îi dădeau peste nas lui Pîslaru și îi transmiteau că nu sunt obligați să îl înștiințeze atunci când fac percheziții.

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