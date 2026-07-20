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Social· 1 min citire
Două orașe din Prahova au rămas fără apă din cauza vijeliei. Pană de curent la stația de pompare
Două orașe din Prahova au rămas fără apă din cauza vijeliei.
Publicat20 iul. 2026, 18:51
SursăAgerpres
Alimentarea cu apă potabilă a mai multor zone din orașul Breaza și a comunei Adunați va fi întreruptă, luni seară, ca urmare a vijeliei și a întreruperii alimentării cu energie electrică la stația de pompare, a anunțat operatorul local de apă.
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