Dosarul "Cocaina de la Marea Neagră", la final. Afaceristul brazilian, reținut!

Unul dinc cele mai mare dosar de trafic de droguri, asa-numitul dosar Cocaina, ajunge astazi in instanta. Este vorba despre o captura record de droguri in valoare de 600 de milioane de euro. Cocaina descoperită avea o puritate de 90% si urmau sa ajunga, printre altele, si pe piata din Romania, informează Realitatea PLUS.

