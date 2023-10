Tragedia s-a produs sâmbătă seară. Cei doi soți, din Dej, se indreptau cu mașina spre casa si s-au angajat intr-o depasire regulamentara la iesirea din Gherla, potrivit Dejeanul.

Un tânăr de 24 de ani, aflat sub influenta băuturilor alcoolice și a drogurilor a făcut o manevră nebunească șo a lovit puternic, din spate mașina soților din Dej, pe care i-a proiectat in afara soselei. Cei doi soti, de 67 si 63 de ani, au fost grav raniti și au murit după câteva zeci de minute, în ciuda eforturilor de resuscitate.



Culmea este că șoferul drogat a scăpat nevătămat. Acesta a fost retinut pentru 24 de ore si urmeaza sa fie prezentat in fata judecatorilor cu propunere de arestare preventiva. I-au fost prelevate si probe biologice pentru a se stabili cu exactitate ce droguri a consumat. In etilotest a reiesit ca a consumat si alcool, valoarea fiind de 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat.



Acesta va ajunge in mod sigur dupa gratii, pentru ca noua lege prevede pedepse cu executare pentru toti soferii care provoaca accidente rutiere mortale dupa ce au condus sub influenta alcoolului.