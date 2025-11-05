Din Priviri, un volum-manifest de outfluencer semnat de Mihaela Nicola

Imaginile incluse în acest volum au fost prezentate în cadrul expoziției personale „Fotografii care nu au apǎrut pe Instagram", vernisată în anul 2021 la Galeriile Cornel Forea şi curatoriatǎ de Damian Florea. Textele asociate fotografiilor sunt concepute ca adagio reflexiv în cheie minimalistă, conducând cititorul printre revelații despre secrete, căsătorie, cireșe amare, matematică, geopoliticǎ și amandine. Autoarea consemneazǎ cu grație și umor locurile comune care ne urmăresc cu fatalitate, dar și trăsăturile care ne fac remarcabili. Firul roșu al colecției urmărește un personaj recurent, neașteptat, pe care autoarea l-a propus ca delicată frondǎ la imaginile egocentrate care domină peisajul actual al comunicării pe rețelele de socializare.

„Mihaela Nicola revendică prin acest volum un alt tip de privire, una eliberată de tentația chipului și a perfecțiunii. Din priviri continuă și dezvoltă aici una dintre temele favorite ale autoarei, călătoria, îmbinând ironia și sarcasmul cu duioșia evocărilor personale sau aparent personale. Textul-gând este deopotrivă concluzie și poartă deschisă spre reflecție, spre o neobosită căutare a sensului aflat mereu, în lumea de azi, la granița dintre realitate și proiecție, dintre aparență și esență", a declarat Ana Lotts-Nicolau, director general al editurii Nemira.

Mihaela Nicola este CEO al companiei de comunicare TheGroup, autoare a volumelor de eseistică „Pe tocuri"- Nemira, 2007 și „Cu mănuși"- Humanitas, 2009, observator educat al ecosistemului actual generat de noile forme de comunicare publică. Volumul lansat astăzi pornește din acest punct și propune un model hibrid de scriitură vizuală, dar și o abordare diferită asupra relației cu cititorii și publicul. “Oamenii sunt sensibili și inteligenți, își extrag din orice lectură ceea ce este potrivit pentru ei. Aici intervine rolul cărții, acela de a provoca și de a inspira- aleg să le ofer cititorilor perspective, să le deschid orizonturi, să le șubrezesc preconcepțiile. Și astfel, să construim împreună noi semnificații. În glumă și mai ales în serios, sunt ceea ce se cheamă un outfluencer.”

Lansarea Din Priviri s-a petrecut, de altfel, în aceeași cheie inedita precum volumul însuși, sub forma unui brunch atipic la librǎrie, prilej de conversație liberă, schimb de idei și bucuria redescoperirii aforismelor.