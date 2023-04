"Sotul meu a facut un calcul in 2020, la alegeri, toate partidele alea micute, minuscule si au luat cate 0.01%, impreuna au insumat 20%. Noi in 2020, cand am vazut ca totul se duce de rapa, ca exista aceste constrangeri, ca agenda 2030 se implementeaza pas cu pas, domnule presedinte.

Silviu a zis ca trebuie sa-i adunam pe toti astia nationalistii si sa faca o colaborare si sa mergem in alegeri. Eu am spus clar ca nu voi face politica niciodata si am pornit, 2 luni jumate, toata vara, Silviu a adunat aproape toate partidele nationaliste.

Cand i-am vazut adunati intr-o sala de conferinte si am vazut cine sunt si ca nu vor nicio unire si ca sunt 3 membri intr-un partid si ca au avut doar niste interese, am aflat ca sunt unii care iau bani, 1000 de euro, doar ca sa te afli pe o lista. DNA-ul are si el oamenii lui bagati in aceste alegeri. Justitia este controlata, infiltrata, de toate sistemele. Avem o Justitie injusta, am mii de plicuri de corespondenta acasa cu acte ale oamenilor, nu pot sa fac fata", a declarat Diana Șoșoacă.