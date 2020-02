Denise Rifai, provocare pentru Dana Budeanu: O aștept la "Legile puterii", să ne explice cum e cu politica 

"Stiti ca mai demult va povesteam ca doamna Viorika, sefa mare cand era la Palatul Victoria, tinea ministrii la usa cu orele caci avea treaba multa si importanta! Adicatelea sedea la ore de tacla si de taifas vestimentar cu stilistul personal. Nu am dat nume atunci ca nu era cazul. Mai ales ca dincolo de revolta fireasca apropos de de unde are veorika atata “coco” pentru tinutele impresionante, cert era ca femeia era realmente ffff bine imbracata. Acum insa, situatia se complica. Unsa aliat in lupta pentru PSD a doamnei Primar, coana Gabita de la Capetala, stilista revine in forta de aceasta data si de pe o cu totul si cu totul alta pozitie. Acum experta si mare cunoscatoare in ale politicii si mai cu seama in ale PSD, pusa pe treaba - iese si trage de urechi toti liderii PSD si le confera acestora un aer de “mikiduti”. Mai mult, cu un limbaj cumva colocvial-birjareste, stilista ii trage nominal de urechi pe “mikiduti” si le cere sa faca ordine si curatenie la partid. Stie stilista noastra si cu presa, si cum se face comunicarea, le stie pe toate si le stie bine de tot. Acum am inteles abia. Orele de styling cu Viorika erau de fapt meditatii la politica. Iar Viorika de aia se exprima biata atat de greu, ca Sefa ei, stilista, are un mod chipurile “lucrat”, “aparte” de exprimare", scrie jurnalista Denise Rifai, pe Facebook.

Mai mult, Denise Rifai are și o provocare pentru Dana Budeanu, și anume să participe la o ediție a emisiunii pe care o moderează aceasta, și anume "Legile puterii".

"In tot cazul, pe doamna Budeanu o invit si o astept cu drag la #LegilePuterii sa ne explice cum e cu politica si administratia publica dar si ce strategie de campanie ar trebui sa aiba #PSD in perioada urmatoare!", scrie jurnalista.