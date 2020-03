Declarație-șoc! Marcel Ciolacu (PSD): „E normal să existe în fiecare partid o aripă PRM-istă”

Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a apărat-o miercuri seară pe Lia Olguța Vasilescu, candidata partidului la Primăriei Craiovei, după ce a fost întrebat de ce aceasta ar avea eticheta de „PRM-ista lui Dragnea”.

„Lia Olguța Vasilescu este colega mea de partid, cu performanțe politice alături de Claudiu Manda, vorbim de meritocrație... e candidată la municipiul Craiova. Cu un mandat la Ministerul Muncii, eu îl consider foarte bun. Nu am auzit pe cineva atacând-o de ce a făcut la minister, am auzit că este atacată că este PRM-istă. Va fi o primăriță de excepție. Și pe doamna Gabriela Firea, urmează să am mâine o discuție mai aplicată”, a spus Marcel Ciolacu, miercuri seară, la Digi24.

„În fiecare partid (e o nuanță PRM-istă, n.red.). Este și normal să existe, nu înțeleg uimirea, e normal să existe în fiecare partid o astfel de aripă. Important este cât este de dominantă, ea se adaptează cerințelor populației. Să vorbim concret, există un dublu standard între produsele din Europa și produsele din România. Rețeta de Coca Cola de la Bruxelles este diferită decât sticla de Coca Cola din România, cea din România a devenit aproape mai scumpă decât cea de la Bruxelles. Pasta de dinți! Rețeta e diferită în Europa. Roșiile au alt gust”, a adăugat el.

„Este normal să existe astfel de voci, este o abordare diferită. Important este, politicienii trebuie să aibă capacitatea pentru îndreptarea acestor decalaje printr-o luptă politică normală. În toată Europa au existat la un moment dat partide extremiste la putere. Austria! Nu inventăm noi apa caldă, depinde cât de mult dorim să le încurajăm prin atitudinea asta. Naționalismul nu este un lucru rău, n-avem nevoie de extremă dreapta sau extremă stânga. Am crezut că vă referiți la un naționalism normal”, a susținut el.

„Nu trebuie să folosești un naționalism extrem pentru a culege voturi, dar trebuie să lupți pentru drepturile pe care le au românii într-o Uniune Europeană. E datoria unui politician să facă acest lucru”, a mai spus Ciolacu.

Întrebat dacă este gata să le dea alegătorilor ceea ce cer doar ca să-l voteze, liderul PSD a răspuns: „Este posibil ca eu să mă exprim nu foarte clar”.