Studiul realizat la Universitatea din Tokyo, publicat de SciTechDaily, arată că celulele stem responsabile de pigmentarea părului pot lua decizii radicale atunci când ADN-ul lor suferă deteriorări. În funcție de reacția acestor celule, părul poate deveni alb sau, în cazuri mai grave, poate apărea un risc crescut de melanom – o formă agresivă de cancer de piele.

Cum acționează celulele stem din foliculii părului

La baza fiecărui fir de păr se află celulele stem ale melanocitelor, denumite McSCs, care controlează culoarea naturală a părului. Acestea pot evolua în melanocite – celulele care produc pigmentul responsabil pentru nuanța pielii și a părului. Însă, atunci când ADN-ul acestor celule este afectat, ele se confruntă cu o alegere critică: fie se autodistrug pentru a preveni multiplicarea anormală, fie continuă să se dividă, ceea ce poate duce la apariția cancerului.

Două drumuri posibile: părul alb sau melanomul

Echipa de cercetători japonezi a constatat că, în fața stresului celular, celulele McSC pot urma două căi complet diferite. Prima duce la albirea părului – un proces natural în care celulele se maturizează prematur și mor, oprind producția de pigment. În acest caz, organismul alege varianta de protecție, sacrificând culoarea părului pentru a elimina celulele deteriorate. Cea de-a doua cale este riscantă: dacă celulele nu sunt distruse și continuă să se dividă, ele pot suferi mutații care declanșează formarea melanomului.

Explicațiile cercetătorilor japonezi

„Aceeași celulă stem poate avea două destine opuse—să se epuizeze sau să se înmulțească—în funcție de tipul de stres și de semnalele din jurul ei. Albirea părului și melanomul sunt, de fapt, rezultatul modului în care celulele stem reacționează la stres”, a declarat profesorul Emi Nishimura, coordonatorul cercetării. Această observație evidențiază o conexiune directă între mecanismele de apărare ale organismului și modificările vizibile de la nivelul părului.

Firele albe, semn al unei reacții de protecție

Rezultatele studiului sugerează că, în anumite condiții, albirea părului nu este doar un semn al îmbătrânirii, ci și o reacție benefică prin care corpul previne formarea de celule canceroase. Procesul de pierdere a pigmentului funcționează ca un sistem natural de apărare, eliminând celulele care ar putea deveni periculoase. Cercetătorii au subliniat că organismul are nevoie să înlăture eficient celulele stem afectate pentru a evita dezvoltarea unor boli grave, precum melanomul.

Noi perspective asupra legăturii dintre stres, îmbătrânire și cancer

Descoperirea oferă o perspectivă inedită asupra modului în care stresul și deteriorarea ADN-ului influențează comportamentul celulelor stem. În loc să vadă albirea părului doar ca pe un efect cosmetic al trecerii timpului, oamenii de știință consideră că procesul ar putea fi o parte dintr-un mecanism biologic complex de protecție împotriva cancerului.

