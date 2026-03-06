Daniel Zamfir: ”Voi vota să nu mai avem o alianță cu USR și Bolojan premier”

Social-democrații nu mai vor coaliție cu USR. „Voi vota să nu mai avem o alianță cu USR în viitoarea guvernare și nici cu Bolojan prim-ministru”, este mesajul lui Daniel Zamfir. Senatorul PSD susține că premierul României este „exponentul userismului”. Mai mult, a menționat că o coaliție cu PNL și UDMR poate continua.

”Am mulți colegi care sunt alături de mine, dacă nu cred că tot grupul... Eu voi vota fără doar și poate ca să nu mai avem o alianță cu USR în viitoarea guvernare și nici cu domnul Bolojan prim-ministru.

Asta nu înseamnă, repet, asta nu înseamnă că Partidul Social Democrat va intra în opoziție. Asta nu înseamnă, repet, că nu putem să continuăm o alianță cu Partidul Național Liberal și cu UDMR.

Sub nicio formă eu nu-mi mai doresc să avem un parteneriat cu cei de la USR. Asta să fie limpede! Iar domnul Bolojan, care este exponentul USR-ismului, practic, în Guvernul României, de asemenea, nu mai poate fi, din punctul meu de vedere, un partener pentru Partidul Social Democrat”, a declarat Daniel Zamfir la Realitatea PLUS.

