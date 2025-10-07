În cadrul unei conferințe de presă, Nistor a precizat că s-au luat măsuri de prevenție privind funcționarea sistemului de canalizare, prin implicarea Apa Nova și a ISU, și a transmis recomandări clare pentru locuitorii Capitalei, cerându-le să evite deplasările neesențiale și zonele cu risc de acumulare a apei.

„Am dispus celor de Apa Nova să se asigure că sistemul de canalizare va funcționa la capacitate maximă, că sunt desfundate toate gurile de canalizare și că nu vom avea probleme în acest sens. M-am asigurat că ISU a mobilizat toate resursele necesare pentru a trece peste acest fenomen cu bine.

Știu că toată lumea este interesată de subiectul școlilor. Astăzi a fost un pic nebunie pe această treabă, în special din partea părinților. Astfel am propus Comitetului pentru Situații de Urgență să analizeze două măsuri: prima măsură presupunea continuarea cursurilor în format fizic cu posibilitatea ca părinții care doresc să își țină copiii acasă să poată solicita motivarea absențelor conform prevederilor legale. A doua variantă suspendarea cursurilor cu prezența fizică cu posibilitatea de continuare în sistem online. În urma observațiilor primite de la membrii comitetului, pentru că după cum știți acest comitet decide, nu este decizia prefectului, se supune la vot și comitetul decide. S-a hotărât ca nivelul municipiului București cursurile vor fi suspendate în data de 8 octombrie.

Inundație la o stație de metrou din Capitală: apa curge din tavan. Și este abia începutul potopului! - Imaginile rușinii - VIDEO

De asemena, am stabilit și un set de recomandări pentru populația municipiului București după cum urmează: să se evbite deplasările neesențiale în intervalele orare pentru care sunt anunțate fenomene meteorologice periculoase. Sa nu se parcheze vehiculele în apropierea copacilor, stâlpilor de electricitate, panourilor publicitare sau în zonele depresionare unde se pot forma rapid balți și acumulări de apă. Să se evite utililzarea subsolurilor, garajelor subterane și pasajelor pietonale în perioadele cu ploi abundente existând risc de inundare rapidă. Nu vă adăpostiți sub arbori sau structuri metalice întrucât pot fi doborâte vânt. Deconectați alimentarea electrică în cazul pătrunderii apei în locuință sau în spațiile comerciale și evitați atingherea echipamentelor electrice ude. Evitați circulația în zonele în care se intervine cu utilaje și echipamente ISU București Ilfov sau administrațile domeniului public sau Apa Nova sau oricare altele pentru a nu îngreuna acțiunea de evacuare a apei și de degajare a carosabilului.

Să urmăriți permanent anunțurile oficiale, să evitați răspândirea informațiilor neverificate în mediul online, să folosiți doar surse oficiale și canale de comunicare acreditate de autorități. Păstrați la îndemână un minim necesar de urgență, apă, lanternă, încărcător portabil, medicamente uzuale, acte de identitate în cazul întreruperii temporare a alimentării cu energie electrică sau blocării circulației. Toate aceste informații vor fi disponibile și pe platforma fiipregatit.ro.”

Potop de Cod roșu. Autoritățile au decis închiderea școlilor în București și încă 5 județe