Ancheta epidemiologică a scos la iveală un posibil focar în secția ATI, iar autoritățile au impus măsuri stricte pentru limitarea răspândirii infecției nosocomiale.

Ce este Serratia Marcescens

Serratia Marcescens* este o bacterie oportunistă, frecvent întâlnită în spitale, dar prezentă și în mediul natural – în apă, sol, la animale sau chiar în locuințe. În unitățile medicale, aceasta este una dintre cele mai periculoase cauze ale infecțiilor nosocomiale.

Poate provoca:

infecții urinare,

infecții ale plăgilor chirurgicale,

meningite la nou-născuți,

pneumonii și alte infecții respiratorii.

Simptomele principale

La copii, bacteria poate fi greu de depistat, însă medicii atrag atenția asupra unor manifestări care ar trebui să alerteze părinții:

febră persistentă,

oboseală accentuată și slăbiciune,

dificultăți respiratorii, semne de pneumonie,

usturime sau durere la urinare.

În asociere cu alte boli sau o imunitate scăzută, aceste simptome pot duce la complicații grave și chiar la deces.

Reacția Ministerului Sănătății

Ministerul Sănătății a transmis vineri un comunicat prin care confirmă declanșarea unei anchete și aplicarea unor sancțiuni la nivelul spitalului:

10.000 lei amendă pentru epidemiologul unității,

10.000 lei pentru un medic ATI,

50.000 lei pentru spital, din cauza nerespectării protocoalelor de control al infecțiilor.

Totodată, au fost impuse măsuri urgente, printre care:

suspendarea internărilor în secția ATI, sector A,

limitarea accesului vizitatorilor și al personalului din exterior,

testarea repetată a personalului medical,

verificarea calității apei și a materialelor sterile,

utilizarea strictă a echipamentului de protecție.

A fost creată și o Celulă de Criză, formată din reprezentanți ai Inspecției Sanitare de Stat, Corpului de Control și DSP Iași, care va monitoriza permanent situația.

Deocamdată, specialiștii încearcă să stabilească sursa exactă a contaminării. Autoritățile susțin că măsurile adoptate sunt menite să protejeze pacienții și să prevină noi cazuri.