Această asigurare vine după întâlnirile oficialului polonez cu secretarul american al apărării, precum și după discuțiile purtate de ministrul adjunct Paweł Zalewski și de șeful Statului Major General, Wiesław Kukuła, cu reprezentanții aliați. „Alianța polono-americană este puternică și generează acțiuni concrete pentru consolidarea securității”, a scris Kosiniak-Kamysz pe rețelele sociale.

Reducerea trupelor din România

Anunțul polonezilor apare în contextul în care Ministerul Apărării din România a confirmat miercuri că Washingtonul a decis scăderea numărului de soldați americani de pe flancul estic al NATO. Aproximativ 1.000 de militari vor rămâne în România, față de circa 2.000 în prezent. Inițial, reducerea urma să afecteze atât România, cât și Polonia, însă decizia finală a vizat doar Bucureștiul, potrivit surselor Kyiv Post.

Motivațiile strategice ale SUA

Reducerea efectivelor americane este legată de dorința Pentagonului de a concentra resursele militare în emisfera vestică și de a contracara mai eficient China în regiunea Indo-Pacific. Revizuirea posturii forțelor americane în Europa urmărește eliberarea resurselor necesare acestei reorientări strategice, potrivit publicației ucrainene. Președintele Donald Trump s-a întâlnit recent cu noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, și a garantat că trupele americane nu vor fi reduse în Polonia. „Suntem cu Polonia până la capăt”, ar fi declarat Trump, conform surselor.

Secretarul general NATO vine în România după anunțul retragerii trupelor americane

Prezența militară americană în Polonia

În prezent, Polonia găzduiește aproximativ 10.000 de militari americani. Ministrul Kosiniak-Kamysz a evidențiat diferențele dintre Polonia și alți aliați europeni, subliniind că țara sa oferă condiții speciale pentru prezența trupelor americane: „Aceasta este o responsabilitate comună. În acest sens, suntem diferiți de unii dintre aliații noștri. În Europa, chiar și în țări cu 37.000 de soldați americani, cum ar fi Germania, nu veți găsi astfel de condiții și sprijin pentru prezența forțelor americane”.

Reacții internaționale și controverse

Discuțiile privind posibilele reduceri ale trupelor americane în Europa de Est au fost intense în ultimele luni. La întâlnirea cu Trump din septembrie, președintele Karol Nawrocki a primit asigurări că Washingtonul își va menține și chiar ar putea extinde prezența militară în Polonia. Varșovia, care alocă cel mai mare procent din PIB pentru apărare în cadrul NATO, a fost lăudată de Trump, în timp ce alte state europene au fost criticate pentru investițiile insuficiente în securitate.

Clarificări privind reducerea efectivelor din România

Reducerea trupelor din România a stârnit îngrijorare, în contextul tensiunilor militare regionale. Washingtonul a explicat că aceasta nu reprezintă o retragere americană din Europa și că angajamentul față de NATO rămâne ferm. „Nu este vorba de o retragere americană din Europa sau de un semnal al diminuării angajamentului față de NATO și articolul 5. Această ajustare a poziției forțelor nu va schimba mediul de securitate din Europa”, se precizează într-un comunicat al Armatei SUA.

Avertisment dur de la un fost șef al Armatei Române. „Suntem într-o situație similară cu cea din 1939-1940”