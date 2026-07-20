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Locale· 1 min citire
Cruzime fără margini în Gorj. Un bărbat a fost reținut după ce a ucis doi pui de pisică
FOTO: Arhivă
Un bărbat din județul Gorj a fost reținut de polițiștii de la Biroul pentru Protecția Animalelor, după ce ar fi ucis doi pui de pisică. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi introdus animalele într-un sac, de care a legat un bolovan, după care l-a aruncat în apă. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional.
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