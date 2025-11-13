Miniștrii de Finanțe ai Uniunii Europene au convenit joi, 13 noiembrie 2025, să devanseze cu doi ani aplicarea noilor taxe vamale pe coletele cu valoare scăzută. Măsura, care vizează eliminarea scutirii de taxe vamale pentru pachetele sub 150 de euro, urmează să intre în vigoare "cât mai repede posibil" în 2026, față de termenul inițial din 2028.

Decizia, luată sub presiunea crescândă a industriei europene, lovește în mod direct giganții chinezi de e-commerce precum Shein, Temu și Alibaba, care se bazează pe livrarea de volume uriașe de bunuri la preț redus.

Concurența neloială

Această accelerare a calendarului vine ca răspuns la volumele uriașe de pachete care sosesc în UE, majoritatea din China. Conform datelor europene, aproximativ 4,6 miliarde de colete de valoare redusă au intrat în UE anul trecut – adică 12 milioane de pachete zilnic – volum de două ori mai mare decât în 2023.

Industria europeană reclamă de mult timp concurența incorectă și faptul că multe dintre aceste bunuri importate sunt neconforme cu normele UE de calitate și siguranță, dezavantajând producătorii locali care trebuie să respecte standarde stricte.

Apelul comisarului european

Comisarul pentru Comerț și Securitate Economică, Maros Sefcovic, a solicitat oficial introducerea taxei încă din primul trimestru al anului 2026, subliniind urgența situației într-o scrisoare adresată miniștrilor. „Acest calendar este incompatibil cu urgența situației. [...] Este extrem de dificil de explicat companiilor și cetățenilor noștri de ce UE nu poate acționa mai rapid”, a declarat oficialul UE.

Sefcovic a adăugat că pasul este crucial pentru consolidarea poziției UE și pentru asigurarea unor condiții echitabile pentru afacerile europene, subliniind că o Europă modernă trebuie să fie capabilă să se protejeze de mărfurile care intră la frontieră.

Implicații strategice

Decizia marchează o înăsprire vizibilă a atitudinii UE față de China și intervine într-un moment strategic, cu doar 10 zile înaintea summitului G20, unde liderii europeni vor discuta problemele comerciale direct cu președintele chinez Xi Jinping.

De menționat este că unele state membre, inclusiv România, au impus deja taxe naționale pentru coletele de valoare mică (tarife de până la 5 euro), punând presiune pe Comisie să stabilească o regulă comună la nivelul întregii Uniuni. Statele membre vor trebui acum să ajungă la un consens asupra valorii taxei vamale fixe propuse (inițial, o taxă de procesare fixă de doi euro) și asupra calendarului accelerat.