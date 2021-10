“Anul trecut pe vremea asta, Radu s-a infectat. A avut o formă ușoară, aș putea spune. 2 zile cu durere în gât, un pic de tuse și 2 săptămâni fără miros. Teoretic, nu a fost mare lucru, nu?

Ei bine, la o radiografie pulmonară la câteva luni după, plămânii lui arătau ca după o pneumonie netratată... el având ultima pneumonie (tratată, evident) pe la 8 ani. Acum are 14 împliniți. Boala este parșivă, ne-am convins de asta.

Nu, nu mai vreau să riscam. Nici noi adulții, dar nici Radu.

Recunosc că am luat greu decizia, am tărăganat momentul. Radu e bine, nu are absolut nicio reacție adversă, iar eu parcă sunt mai liniștită.”, a declarat Viorica Vasilache Neagu, citată de Ro Vaccinare.